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Общество

Благотворительный концерт в поддержку медиков (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

В эти минуты на базе отдыха «Скай Ранчо» в двух километрах от Изборска проходит благотворительный концерт в поддержку медиков Псковской области.

Музыканты, среди которых группы «Radio band», «Постоянные», «Красивая», Jellyfish-Mountain, DJ Costya Bic, Аркадий Галковский и Екатерина Андреева, будут выступать в течение 2,5 часов.

Компания «Шато» предоставила шатры для организации концерта, а воду – компания «Водный мир». В благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» передадут все собранные на концерте средства для последующего приобретения путевок и курсовок для переболевших коронавирусом медикам.

Концерт стал центральным мероприятием региональной благотворительной акции #СпасибоМедикам Псковской области, которая продлится до 25 июля.   

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