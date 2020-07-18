Митрополит Тихон провёл богослужение в Старом Изборске

21:07, 18 июля 2020, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную литургию в храме Преподобных Сергия и Никандра в Старом Изборске в рамках празднования обретения мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

Владыке сослужили: протоиерей Владимир Семиндяев, благочинный Печорского округа епархии; иерей Димитрий Фёдоров, настоятель Никольского собора посёлка Старый Изборск; протоиерей Алексий Вовченко, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы посёлка Старый Изборск; иерей Михаил Буценка, настоятель храма Пророка Илии посёлка Выбуты; иерей Роман Гизитдинов, настоятель храма Святых Кирилла и Мефодия в Паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря; иеромонах Иларион (Карандеев), насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Песнопения исполнил хор храма под управлением Серафимы Савченко. На богослужении молились многочисленные прихожане.

Во время литургии митрополит рукоположил во диаконы насельника Псково-Печерской обители монаха Спиридона (Дрыгайло). По отпусте митрополит Тихон обратился к собравшимся с архипастырским словом.

По окончании богослужения митрополит Тихон преподнёс в дар приходу богослужебные покровцы. Всем богомольцам в память о престольном празднике были вручены келейные книжицы архимандрита Иоанна (Крестьянкина).