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Общество

Митрополит Тихон провёл богослужение в Старом Изборске

Митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную литургию в храме Преподобных Сергия и Никандра в Старом Изборске в рамках празднования обретения мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

Фото пресс-службы Псковской епархии

Владыке сослужили: протоиерей Владимир Семиндяев, благочинный Печорского округа епархии; иерей Димитрий Фёдоров, настоятель Никольского собора посёлка Старый Изборск; протоиерей Алексий Вовченко, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы посёлка Старый Изборск; иерей Михаил Буценка, настоятель храма Пророка Илии посёлка Выбуты; иерей Роман Гизитдинов, настоятель храма Святых Кирилла и Мефодия в Паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря; иеромонах Иларион (Карандеев), насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Фото пресс-службы Псковской епархии

Песнопения исполнил хор храма под управлением Серафимы Савченко. На богослужении молились многочисленные прихожане.

Во время литургии митрополит рукоположил во диаконы насельника Псково-Печерской обители монаха Спиридона (Дрыгайло). По отпусте митрополит Тихон обратился к собравшимся с архипастырским словом.

Фото пресс-службы Псковской епархии

По окончании богослужения митрополит Тихон преподнёс в дар приходу богослужебные покровцы. Всем богомольцам в память о престольном празднике были вручены келейные книжицы архимандрита Иоанна (Крестьянкина).

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