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Общество

Известный боксёр предложил провести летнюю Олимпиаду 2032 года в Петербурге

Олимпийские игры – 2032 предложили провести в Санкт-Петербурге. С такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев, сообщает «Общественная служба новостей».

По его мнению, Москва должна проявить инициативу по проведению летней Олимпиады 2032 года в России. Однако он считает, что столица может быть парализована столь масштабным мероприятием. Именно поэтому Олимпиаду нужно проводить в Санкт-Петербурге, уточнил Николай Валуев.

Бывший чемпион мира по боксу уверен, что Санкт-Петербург – самое лучшее место для проведения Олимпиады. Город имеет удобное для прибытия участников и гостей мероприятия географическое положение и морское сообщение.

Николай Валуев подчеркнул, что инфраструктура обоих городов в случае проведения такого мероприятия претерпит сильные изменения. «Для Олимпиады всегда приходится строить серьёзную, мощную инфраструктуру. Но время подготовиться, конечно, есть», – заключил депутат. 

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