Регистрация транспорта в ГИБДД Псковской области доступна в прежнем режиме

14:40, 19 июля 2020, ПАИ

В Псковской области регистрация транспорта в ГИБДД осуществляется в прежнем режиме. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С июля Госавтоинспекция Псковской области перешла к поэтапному снятию ограничений, введённых ранее из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В настоящий момент государственные услуги регистрации транспортных средств осуществляются в прежнем режиме, за исключением приёма экзаменов и выдачи водительских удостоверений: эти услуги оказываются по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Режим работы регистрационно-экзаменационных подразделений остаётся неизменным. Он указан на официальном сайте УМВД России по Псковской области и на региональной странице сайта ГУОБДД МВД России.

Госавтоинспекция просит псковичей проявлять дисциплинированность и ответственность, беречь себя и своих близких, соблюдать масочный и дистанционный режим.