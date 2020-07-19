0
20:36
Новые подарки передали псковскому отряду «Лиза Алерт»
19:35
Нонна Шагова возглавила один из территориальных отделов Роспотребнадзора в Псковской области
18:30
О судьбе найденной у церкви Косьмы и Дамиана постройки рассказали археологи
17:30
До +29 градусов ожидается в Псковской области 20 июля
15:59
Где можно и где нельзя в Чудском озере ловить судака, рассказал Николай Бесклёвный
13:36
Ещё два человека с коронавирусом умерли в Псковской области
12:19
В Пскове частично открыта для движения улица Индустриальная
Еще новости
Общество

Выпавшая из окна в Пскове кошка умерла в клинике

Фото: Мария Величко.

Кошку, выпавшую из окна на Октябрьском проспекте в Пскове, спасти не удалось, она умерла от разрыва лёгкого. Об этом сообщила руководитель зоозащитной организации «Шанс» Мария Величко в соцсети «ВКонтакте».

Кошка выпала из раскрытого окна квартиры на четвёртом этаже в доме № 15 на Октябрьском проспекте. Хозяин животного установлен.

«Мы все надеялись, что вытащим. И мы, и врачи сделали всё, что было в наших силах», – написала Мария Величко.

Девушки, которые обнаружили кошку во дворе дома, полностью оплатили приём в ветеринарной клинике и внесли предоплату за стационар на трое суток, но травмы оказались слишком серьёзными.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Новые подарки передали псковскому отряду «Лиза Алерт»
19 июля 2020
Новые подарки передали псковскому отряду «Лиза Алерт»
Нонна Шагова возглавила один из территориальных отделов Роспотребнадзора в Псковской области
19 июля 2020
Нонна Шагова возглавила один из территориальных отделов Роспотребнадзора в Псковской области
О судьбе найденной у церкви Косьмы и Дамиана постройки рассказали археологи
19 июля 2020
О судьбе найденной у церкви Косьмы и Дамиана постройки рассказали археологи
До +29 градусов ожидается в Псковской области 20 июля
19 июля 2020
До +29 градусов ожидается в Псковской области 20 июля
Ещё два человека с коронавирусом умерли в Псковской области
19 июля 2020
Ещё два человека с коронавирусом умерли в Псковской области
В Пскове частично открыта для движения улица Индустриальная
19 июля 2020
В Пскове частично открыта для движения улица Индустриальная
Божественная литургия проходит в Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
19 июля 2020
Божественная литургия проходит в Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Семь наград выиграли псковские моделисты на конкурсе «День Победы – 2020»
19 июля 2020
Семь наград выиграли псковские моделисты на конкурсе «День Победы – 2020»

Идет загрузка...