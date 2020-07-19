Выпавшая из окна в Пскове кошка умерла в клинике

20:20, 19 июля 2020, ПАИ

Кошку, выпавшую из окна на Октябрьском проспекте в Пскове, спасти не удалось, она умерла от разрыва лёгкого. Об этом сообщила руководитель зоозащитной организации «Шанс» Мария Величко в соцсети «ВКонтакте».

Кошка выпала из раскрытого окна квартиры на четвёртом этаже в доме № 15 на Октябрьском проспекте. Хозяин животного установлен.

«Мы все надеялись, что вытащим. И мы, и врачи сделали всё, что было в наших силах», – написала Мария Величко.

Девушки, которые обнаружили кошку во дворе дома, полностью оплатили приём в ветеринарной клинике и внесли предоплату за стационар на трое суток, но травмы оказались слишком серьёзными.