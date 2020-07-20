166 тысяч человек в мире заразились коронавирусом за сутки
166 735 человек в мире заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, пишет ТАСС. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, зарегистрировано 14 043 176 случаев инфицирования.
За сутки скончались 4 496 зараженных пациентов, всего – 597 583.
Больше всего инфицированных зарегистрировано в США – 3 544 143. Далее следуют Бразилия (2 046 328), Индия (1 077 618), Россия (771 546), ЮАР (350 879), Перу (345 637), Мексика (331 298), Чили (328 846), Великобритания (294 070) и Иран (271 606).
Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.