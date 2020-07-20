0
12:20
Начался ПАИ-livе с координатором Псковского регионального отделения ЛДПР Артёмом Васильевым
11:58
Псковские гребчихи поделились воспоминаниями об Олимпиаде-80
11:58
ЛДПР в прямом эфире ПАИ-live в 12:20: Фургал, выборы в районах и роли спойлеров
11:29
Массовых мероприятий на День города не будет – администрация Пскова
11:15
Ещё 38 жителей Псковской области вылечились от коронавируса
11:12
3437 жителей Псковской области заболели коронавирусом
11:06
Псковская область попала в список регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Еще новости
Общество

Опубликован проект благоустройства территории у памятника Александру Невскому в Пскове

Фото: Администрация Псковского района.

Жители Псковского района могут принять участие в обсуждении проекта благоустройства территории монумента «Ледовое побоище». Проект опубликован на сайте муниципалитета.

  • Проект благоустройства памятника Александру Невскому
    Фото: Администрация Псковского района
  • Проект благоустройства памятника Александру Невскому
    Фото: Администрация Псковского района
  • Проект благоустройства памятника Александру Невскому
    Фото: Администрация Псковского района
  • Проект благоустройства памятника Александру Невскому
    Фото: Администрация Псковского района
  • Проект благоустройства памятника Александру Невскому
    Фото: Администрация Псковского района
  • Проект благоустройства памятника Александру Невскому
    Фото: Администрация Псковского района
  • Проект благоустройства памятника Александру Невскому
    Фото: Администрация Псковского района
  • Проект благоустройства памятника Александру Невскому
    Фото: Администрация Псковского района
  • Проект благоустройства памятника Александру Невскому
    Фото: Администрация Псковского района
  • Проект благоустройства памятника Александру Невскому
    Фото: Администрация Псковского района
  • Проект благоустройства памятника Александру Невскому
    Фото: Администрация Псковского района

Замечания и предложения псковичи могут направить в администрацию Псковского района на адрес электронной почты: pskovrajon@reg60.ru.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Начался ПАИ-livе с координатором Псковского регионального отделения ЛДПР Артёмом Васильевым
20 июля 2020
Начался ПАИ-livе с координатором Псковского регионального отделения ЛДПР Артёмом Васильевым
Псковские гребчихи поделились воспоминаниями об Олимпиаде-80
20 июля 2020
Псковские гребчихи поделились воспоминаниями об Олимпиаде-80
ЛДПР в прямом эфире ПАИ-live в 12:20: Фургал, выборы в районах и роли спойлеров
20 июля 2020
ЛДПР в прямом эфире ПАИ-live в 12:20: Фургал, выборы в районах и роли спойлеров
Массовых мероприятий на День города не будет – администрация Пскова
20 июля 2020
Массовых мероприятий на День города не будет – администрация Пскова
Ещё 38 жителей Псковской области вылечились от коронавируса
20 июля 2020
Ещё 38 жителей Псковской области вылечились от коронавируса
3437 жителей Псковской области заболели коронавирусом
20 июля 2020
3437 жителей Псковской области заболели коронавирусом
Псковская область попала в список регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
20 июля 2020
Псковская область попала в список регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
20 июля на Псковскую область надвигаются ливни и грозы
20 июля 2020
20 июля на Псковскую область надвигаются ливни и грозы

Идет загрузка...