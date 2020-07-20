Опубликован проект благоустройства территории у памятника Александру Невскому в Пскове
Жители Псковского района могут принять участие в обсуждении проекта благоустройства территории монумента «Ледовое побоище». Проект опубликован на сайте муниципалитета.
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Фото: Администрация Псковского района
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Фото: Администрация Псковского района
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Фото: Администрация Псковского района
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Фото: Администрация Псковского района
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Фото: Администрация Псковского района
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Фото: Администрация Псковского района
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Фото: Администрация Псковского района
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Фото: Администрация Псковского района
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Фото: Администрация Псковского района
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Фото: Администрация Псковского района
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Фото: Администрация Псковского района
Замечания и предложения псковичи могут направить в администрацию Псковского района на адрес электронной почты: pskovrajon@reg60.ru.