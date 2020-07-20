Салют в честь Дня города Пскова состоится 23 июля

10:31, 20 июля 2020, ПАИ

Праздничный салют в честь 1117-летия со дня первого упоминания города Пскова в летописи и 76-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков прогремит 23 июля в 22:30. Об этом сообщается на сайте муниципалитета.

При этом заместитель главы администрации города Александр Коновалов подчеркнул, что в регионе по-прежнему запрещены массовые мероприятия, и поэтому в 2020 году на День города придется отказаться от народных гуляний, концертов и других развлечений.

Указ губернатора Псковской области устанавливает запрет на проведение массовых мероприятий до 28 июля.