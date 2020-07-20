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84-летняя великолучанка отдала 28 тысяч рублей за «снятие порчи»

28 тысяч рублей отдала пожилая великолучанка за «снятие порчи». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

14 июля днём в квартиру на улице Арно к пожилой женщине пришла незнакомка. Она заявила, что видит на пенсионерке порчу и готова её снять. За услугу мошенница попросила 28 тысяч рублей.

Когда «целительница» ушла, пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенницы, и обратилась в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело.

В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведённых сотрудниками полиции, установлена гражданка, подозреваемая в совершении данного противоправного деяния. Ею оказалась безработная, ранее судимая за кражу 34-летняя жительница Куньинского района.

Часть похищенных средств удалось изъять.

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