84-летняя великолучанка отдала 28 тысяч рублей за «снятие порчи»
28 тысяч рублей отдала пожилая великолучанка за «снятие порчи». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
14 июля днём в квартиру на улице Арно к пожилой женщине пришла незнакомка. Она заявила, что видит на пенсионерке порчу и готова её снять. За услугу мошенница попросила 28 тысяч рублей.
Когда «целительница» ушла, пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенницы, и обратилась в полицию.
По данному факту возбудили уголовное дело.
В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведённых сотрудниками полиции, установлена гражданка, подозреваемая в совершении данного противоправного деяния. Ею оказалась безработная, ранее судимая за кражу 34-летняя жительница Куньинского района.
Часть похищенных средств удалось изъять.