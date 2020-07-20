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Общество

В Дно у мемориалов и воинских захоронений единороссы провели субботник

Единороссы провели субботник у мемориалов и воинских захоронений в Дно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

В рамках проекта «Я.Помню» общественники сделали снимки для интерактивной карты памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне, и провели их благоустройство.

В Дно активисты партии посетили с целью оцифровки три памятных объекта: братское захоронение воинов Советской Армии, погибших в 1944 году,  памятник погибшим летчикам на берегу реки Полонки и мемориал «Скорбящий ангел», установленный на месте первой бомбардировки в 1941 году.

Общественники также организовали субботники у мемориалов. 

«Отношение к памятникам павшим героям наглядно демонстрирует подрастающему поколению отношение к прошлому. Если относиться к местам захоронений без должного уважения, дети впитают соответствующее отношение и к истории в целом. Наша прямая обязанность как потомков – сохранить память о военных годах, сделать так, чтобы память о великом подвиге передавалась от поколения к поколению. Молодым предстоит принять от нас эстафету памяти, и очень важно бережно относиться к каждому свидетельству той войны. Мы должны ценить каждую возможность лично поклониться мужеству и стойкости ветеранов и тружеников тыла, всем, кто внес свой вклад в Великую Победу. Ведь без них не было бы и этого мира, в котором мы живем, не было бы нас», - отметила участник мероприятия, воспитатель детского сада Татьяна Трофимова.

В Псковской области стартовал всероссийский проект «Я.Помню», в ходе которого создается интерактивная карта памятных мест, связанных с памятью о Великой Отечественной войне. Карта создается по инициативе федерального координатора партийного проекта «Историческая память», депутата ГД РФ Александра Хинштейна. На нее будут нанесены монументы, обелиски, братские могилы, музеи и другие объекты, связанные с памятью о Великой Отечественной войне. Реализация проекта позволит сделать единую онлайн-карту, на которой любой пользователь сможет ознакомиться с ними.

Все местные отделения «Единой России» присоединились к реализации проекта.

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