Как пандемия повлияла на строительный рынок – в интервью с генеральным директором «ПолиКомпозит»

10:36, 23 июля 2020, ПАИ

Псковское предприятие по производству композитных строительных материалов «ПолиКомпозит» существует с 2013 года, за это время компания зарекомендовала себя в Москве, российских регионах и Республике Белоруссии как поставщик качественной и, более того, эксклюзивной композитной арматуры, а также сетки из композитной арматуры. Материалы завода использовались на всех крупных коммерческих стройках города, поставляются в Мурманск, Калининград, Санкт-Петербург и третий год подряд используются в строительстве метрополитена в столице. Как пандемия повлияла на положение дел предприятия, о небывалом «затишье» на строительном рынке в России и об открытых направлениях сотрудничества в карантин Псковскому агентству информации рассказала генеральный директор ООО «ПолиКомпозит» Наталья Алексеева.

Закрылись с первым указом

- Здравствуйте, Наталья! Как генеральный директор крупного производства, известного на всем российском рынке, расскажите, насколько пандемия коронавируса коснулась сферы производства? Вам пришлось приостановить деятельность?

- Мы закрылись, как и все, с первым указом губернатора [указ Михаила Ведерникова, устанавливающий ограничения, связанные с распространением коронавируса, вышел 15 марта 2020 года. – ПАИ] и пробыли на карантине около двух недель. Потом нам удалось разрешить этот вопрос и возобновить работу благодаря главе региона.

- Вы лично обратились к губернатору?

- Да. Дело в том, что сначала в Псковской области разрешили работать строительным организациям, но заводы были по-прежнему закрыты, и возник такой нюанс: стройка работает, а из чего им строить? Тогда мы обратились в комитет по экономическому развитию, а после – лично к губернатору Михаилу Ведерникову в его Instagram. После этого в указ внесли изменения и нам разрешили работать.

- Как остановка производства отразилась на положении дел ООО «ПолиКомпозит»? Многие предприниматели столкнулись с тем, что им стало нечем платить зарплату сотрудникам.

- Две недели - это, конечно, не тот срок, мы выплатили зарплату без задержки. У нас автоматизированное производство и в штате находятся 25 сотрудников. Сложно было именно психологически, потому что было непонятно, насколько затянется этот период, и непонятно, чем все закончится. Но мы всегда верим в лучшее, поэтому уверены: все будет хорошо.

Здесь стоит сказать спасибо Михаилу Ведерникову. Мы работаем на другие регионы и видели, что там не работали даже строительные площадки, и пострадал еще больший круг компаний. У нас все-таки было разрешено работать большему количеству организаций.

Московский метрополитен в числе заказчиков

- Получается, что ограничения в сфере строительства были неоднородными в российских регионах, с которыми вы также активно сотрудничаете. Как руководитель компании-производителя, скажите, как пандемия повлияла на строительный рынок в России?

- Конечно, независимо от того, что мы начали работать через две недели, мы потеряли много больших контрактов.

Мощности завода позволяют за 12-часовую смену выпускать до 21 тысячи погонных метров арматуры. И понятно, что эти объемы производства ориентированы не только на продажи в магазины и строительные рынки: мы также ориентированы на строительные объекты гражданского и промышленного строительства. В феврале-марте были проведены переговоры, но подписанием контрактов это не закончилось по причине того, что многие бизнесы пострадали и отказались расширять свои мощности, строить производственные площадки.

Представители бизнеса сейчас говорят: «Мы не знаем, что дальше будет». Некоторые долгое время были закрыты, и кто-то не стал продолжать работу, не стал расширяться. Мы потеряли порядка восьми контрактов, которые теперь должны состояться в следующем году.

Кроме того, до сих пор не можем осуществить поставку с целью строительства московского метрополитена. Потому что Главное управление госэкспертизы тоже было на карантине. В этой сфере все связаны друг с другом. И хотелось бы сказать, что нет таких предприятий, которые не пострадали. Пострадали все, независимо от того, можно было продолжать работу в этот период или нет.

- Какая у вас география заказов?

- Большая. Это Калининград, Петрозаводск, Мурманск, Орел, Брянск, Москва, Санкт-Петербург и другие российские регионы, а также Республика Беларусь.

- Наверное, в такой непростой обстановке стоит рассчитывать на местного заказчика, на Псков?

- Мы всегда сотрудничаем с крупными коммерческими стройками: и «Сибирский гостинец», и ТЦ «Рубин», и «Макдональдс» - в этих объектах при строительстве использовалась композитная арматура.

Из больших контрактов в нашем регионе у нас идут переговоры с «Титан-Полимером». Через неделю им должны согласовать измененный генплан, и я надеюсь, что мы в этом году сделаем совместную работу на их площадке. И еще один крупный проект – агрофирма «Черская», они уже используют наш продукт на своей площадке.

А вот стройки за счет бюджетов именно в нашем регионе нас не используют. Композитная арматура в эти проекты не включается. Но мы ищем контакт с региональной властью, с комитетом по строительству и надеемся, что при строительстве государственных объектов также начнут использовать наш продукт и тоже увидят все плюсы использования композитных строительных материалов.

«Такой тишины никогда не было»

- А заказчики из других регионов так и не вернулись?

- Тихо. Очень тихо. Такой тишины никогда не было.

Я работаю на заводе шесть лет и не помню, чтобы была такая тишина от звонков клиентов. Да, были сложные переговоры, но потребность была всегда. Стройка активно велась, в сфере строительства всегда было активное движение, сейчас ситуация ухудшилась.

- А как сложились деловые отношения с партнерами из Белоруссии?

- С Белоруссией мы работаем третий год, но в этот кризисный период начали плотно налаживать взаимодействие. Ведь там не было карантина, и мы направили свою энергию туда. За такой короткий период времени мы значительно развили это направления, у нас теперь почти в каждом городе есть свои представители. Это очень хороший момент в жизни предприятия.

- А объем производства снизился или удалось сохранить мощность?

- Снизился ненамного, но должен был значительно вырасти. Обычно на летний период, на сезон, мы набираем мощности и добираем людей на производство, а в этом году не набрали. Это печалит, конечно.

Знаете, я была на оперативном штабе [оперативный штаб по обеспечению устойчивого функционирования экономики. – ПАИ], и там были представители бизнеса, который был закрыт на два месяца. Там, конечно, ситуация намного сложнее, чем у нас. Как они переживали и переживают это время? Им требовалась и требуется очень серьезная поддержка. Нам на помощь в решении вопросов пришел Фонд поддержки предпринимателей [Автономная некоммерческая организация «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» (Микрокредитная компания) – Центр «Мой бизнес». - ПАИ].

Гарантия – 75 лет

- Вроде и грустно, и страшно, а все-таки хорошо держитесь, не падаете духом?

- Конечно. Упасть духом - и дальше что? Я, как генеральный директор, тем более не имею на это права. Мы поставляем на рынок качественный товар, поэтому нам, конечно же, сложнее. Объясняем, почему именно с нами лучше работать, рассказываем о своих опытах и исследованиях, проведенных совместно с российско-австрийской компанией «Эвоник Химия».

- А почему вы, а не кто-то другой?

- Мы отвечаем за качество своей продукции и известны на рынке России и Республики Беларусь. В 2013 году, когда предприятие только начало свое существование, были проведены большие испытания с российско-австрийской фирмой, и тогда мы опытным исследованием пришли к технологии производства.

Есть две технологии изготовления арматуры: на аминных отвердителях и на ангидридных. И вот тогда химики нашего предприятия совместно с австрийскими коллегами провели опыты и пришли к выводу, что именно на аминных отвердителях арматура может независимо от агрессивности сред прослужить 75 лет и более: с ней вообще ничего не случится, она не коррозирует. И соответственно со строительным материалом тоже.

Я не встречала на рынке производителей, которые также используют технологию на аминных отвердителях. Получается, что у нас арматура эксклюзивная, и мы работаем над ее качеством.

- Вы работаете в компании уже шесть лет. За эти годы были подобные кризисные моменты?

- Нет. Такого, как сейчас, никогда не было. Но ничего, предлагаю не думать о плохом. Все будет хорошо.