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Общество

На базе ПсковГУ пройдёт первый международный форум молодых русистов Terra Rusistica

Первый международный форум молодых русистов Terra Rusistica пройдёт на базе ПсковГУ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

С 17 по 19 декабря 2020 года в Пскове будет проходить Первый международный форум Terra Rusistica.

На форуме молодые русисты обсудят новые научные парадигмы русистики XXI века, обсудят преимущества и недостатки новых подходов к изучению языка, оценят страноведческий потенциал русской рэп-культуры. Участники форума смогут реализовать собственные проекты онлайн-школ, а также поделятся отрицательным опытом преподавания в рамках специального фэйл-семинара.

Участие могут принять преподаватели русского языка и литературы, студенты и аспиранты вузов России и зарубежных стран.

Форум проводится Ассоциацией преподавателей русского языка и литературы «РОПРЯЛ» в партнерстве с Псковским государственным университетом при поддержке Фонда Президентских грантов.

Программа форума включает три направления: «Русистика XXI века: новые научные парадигмы», «Методика преподавания русского языка в зеркале концепции Lifelong learning» и «Пушкин, Пелевин, Оксимирон: текст как способ познания мира».

По вопросам участия в форуме обращайтесь по телефонам: +7 (812) 332-94-21, +7 (953) 230-26-62 или электронной почте info@ropryal.ru, russian@pskgu.ru.

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