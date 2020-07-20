Ученики Кикоинского класса стали участниками научно-практической смены от «Кванториума» и «IT-куба»

14:16, 20 июля 2020, ПАИ

Специалисты псковского Центра цифрового образования «IT-куб» и детского технопарка «Кванториум» провели научно-практическую смену для учащихся Кикоинского класса. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, смена была реализована рамках инициативы образовательного центра «Сириус» — «Лето в регионах».

За неделю педагоги познакомили детей с платформой «Цифровой школьный музей Псковской области», научили ребят работать с информацией, подготовленной с использованием открытых аудио и фото-редакторов, а также с технологией «Фото-360». Отдельным образовательным направлением стало создание виртуальных музейных пространств. По итогам совместной работы пополнился цифровой контент школьного музея.

Наставники детского технопарка «Кванториум» провели для учащихся «Кикоинского класса» экскурсию по местам, связанным с жизнью знаменитого физика Исаака Кикоина. В рамках научно-практической смены школьники разработали квест для будущих учащихся Кикоинского класса.

Проект Кикоинского класса реализуется при поддержке администрации Псковской области совместно с Национальным исследовательским центром «Курчатовский институт» и Псковским государственным университетом. Учащиеся занимаются по специально разработанной программе, которая строится на изучении природоподобных технологий и применении естественнонаучных методов как новой идеологии проведения исследований в современном мире.

Ранее ученики «Кикоинского класса» защитили свои проекты, над которыми они работали в течение учебного года.