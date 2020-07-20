0
14:58
Михаил Ведерников занял девятое место в рейтинге активности губернаторов в Instagram
14:26
Путин согласился перенести на 2021 год акцию «Бессмертный полк»
13:55
Жители посёлка Дубрава-1 Великолукского района провели субботник на пляже
13:24
Бесплатный автобус отвезёт псковичей на молебен в Выбутах 23 июля
12:20
Начался ПАИ-livе с координатором Псковского регионального отделения ЛДПР Артёмом Васильевым
11:58
Псковские гребчихи поделились воспоминаниями об Олимпиаде-80
11:58
ЛДПР в прямом эфире ПАИ-live в 12:20: Фургал, выборы в районах и роли спойлеров
Еще новости
Общество

Ученики Кикоинского класса стали участниками научно-практической смены от «Кванториума» и «IT-куба»

Фото: пресс-служба администрации Псковской области.

Специалисты псковского Центра цифрового образования «IT-куб» и детского технопарка «Кванториум» провели научно-практическую смену для учащихся Кикоинского класса. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, смена была реализована рамках инициативы образовательного центра «Сириус» — «Лето в регионах».

За неделю педагоги познакомили детей с платформой «Цифровой школьный музей Псковской области», научили ребят работать с информацией, подготовленной с использованием открытых аудио и фото-редакторов, а также с технологией «Фото-360». Отдельным образовательным направлением стало создание виртуальных музейных пространств. По итогам совместной работы пополнился цифровой контент школьного музея.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области.

Наставники детского технопарка «Кванториум» провели для учащихся «Кикоинского класса» экскурсию по местам, связанным с жизнью знаменитого физика Исаака Кикоина. В рамках научно-практической смены школьники разработали квест для будущих учащихся Кикоинского класса.

Проект Кикоинского класса реализуется при поддержке администрации Псковской области совместно с Национальным исследовательским центром «Курчатовский институт» и Псковским государственным университетом. Учащиеся занимаются по специально разработанной программе, которая строится на изучении природоподобных технологий и применении естественнонаучных методов как новой идеологии проведения исследований в современном мире.

Ранее ученики «Кикоинского класса» защитили свои проекты, над которыми они работали в течение учебного года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников занял девятое место в рейтинге активности губернаторов в Instagram
20 июля 2020
Михаил Ведерников занял девятое место в рейтинге активности губернаторов в Instagram
Путин согласился перенести на 2021 год акцию «Бессмертный полк»
20 июля 2020
Путин согласился перенести на 2021 год акцию «Бессмертный полк»
Жители посёлка Дубрава-1 Великолукского района провели субботник на пляже
20 июля 2020
Жители посёлка Дубрава-1 Великолукского района провели субботник на пляже
Бесплатный автобус отвезёт псковичей на молебен в Выбутах 23 июля
20 июля 2020
Бесплатный автобус отвезёт псковичей на молебен в Выбутах 23 июля
Начался ПАИ-livе с координатором Псковского регионального отделения ЛДПР Артёмом Васильевым
20 июля 2020
Начался ПАИ-livе с координатором Псковского регионального отделения ЛДПР Артёмом Васильевым
Псковские гребчихи поделились воспоминаниями об Олимпиаде-80
20 июля 2020
Псковские гребчихи поделились воспоминаниями об Олимпиаде-80
ЛДПР в прямом эфире ПАИ-live в 12:20: Фургал, выборы в районах и роли спойлеров
20 июля 2020
ЛДПР в прямом эфире ПАИ-live в 12:20: Фургал, выборы в районах и роли спойлеров
Массовых мероприятий на День города не будет – администрация Пскова
20 июля 2020
Массовых мероприятий на День города не будет – администрация Пскова

Идет загрузка...