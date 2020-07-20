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Общество

Работы 74 фотографов будут представлены на онлайн-фестивале «Цвет белой стены»

Международный фотофестиваль «Цвет белой стены» пройдет в этом году в виртуальном формате и будет доступен всем желающим. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

Традиционно открытый международный фестиваль мультимедийных инсталляций российских и зарубежных фотографов «Цвет белой стены» проводится в июле в рамках празднования дня города Пскова. В этом году веб-публикация будет приурочена к 23 июля.

В фотофестивале с 2014 по 2019 годы приняли участие более 500 фотографов из Псковской области, регионов России, Германии, Франции, Швеции, Польши, США, Израиля, стран Балтии.

В этом году оргкомитет принял решение представить виртуальный проект «Цвет белой стены» в 2-х частях. Первая часть программы — в формате «The best», то есть лучшее за годы существования фестиваля «Цвет белой стены», а вторая часть — новые работы на свободную тему, присланные российскими и зарубежными фотографами в 2020 году.

В 2020 году в адрес оргкомитета фестиваля поступило более 140 заявок. Всего в 2-х частях виртуального проекта этого года будет представлено творчество 74 авторов.

Фестиваль призван отразить средствами фотоискусства многообразие исторических и культурных процессов современной России, духовный мир человека, красоту родной земли.

Ссылки будут доступны на сайте Центра народного творчества и в социальных сетях.

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