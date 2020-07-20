Михаил Дегтярёв назначен врио губернатора Хабаровского края
Президент России Владимир Путин подписал указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Хабаровского края», сообщается на сайте Кремля.
Согласно документу, арестованный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отправлен в отставку в связи с утратой доверия. А депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.
Ранее Владимир Путин предложил Михаилу Дегтяреву возглавить Хабаровский край. Политик заявил, что готов стать врио губернатора Хабаровского края.