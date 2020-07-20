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Общество

В Пскове впервые прошли соревнования по настольным спортивным играм

Соревнования по настольным спортивным играм впервые прошли в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщила председатель Псковской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова.

На открытой площадке ПсковГУ (центр студенческих инициатив) прошли первые в Псковской области соревнования по настольным спортивным играм народов мира.

Соблюдая все меры безопасности, спортсмены с инвалидностью осваивали новые адаптивные виды спорта.  Желающих поиграть в уникальные игры, такие как джакколо, кульбутто, корнхолл, колесо Да Винчи, было немало. За звание лучшего игрока боролись порядка 20 человек.

Проведение мероприятия стало возможным благодаря проекту «Спорт наша жизнь», который реализуется на территории региона при поддержке администрации области и активной работе Псковской областной организации «Всероссийское общество инвалидов».

«Хочется отметить, что проигравших сегодня не было. Игры способствуют созданию непринужденной и дружеской атмосферы, они укрепляют дух и помогают найти новых друзей!» - сказал Екимов Иван, организатор мероприятия, помощник председателя ВОИ, член Молодежного парламента при ПОСД.

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