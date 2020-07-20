Минздрав РФ: Применение вакцины от коронавируса невозможно вне клинических исследований

22:32, 20 июля 2020, ПАИ

Применение вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19 вне рамок клинических исследований пока невозможно. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, пишет газета «Известия».

Так он прокомментировал статью агентства Bloomberg, в которой говорилось о якобы предоставленном российской элите доступе к экспериментальной вакцине. Алексей Кузнецов подчеркнул, что эти данные не соответствуют действительности.

Он отметил, что вакцину получали только добровольцы, которые официально были включены в исследование. «После исследования в соответствии с законодательством будет решаться вопрос о её государственной регистрации. В настоящий момент вакцина в государственный оборот не выпущена. Её применение вне рамок клинических исследований невозможно», – заключил Алексей Кузнецов.