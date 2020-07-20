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Общество

41 ребёнок пострадал от укусов клещей в Псковской области за семь дней

С 9 по 15 июля в медицинские организации Псковской области с укусами клещей обратились 104 человека, в том числе 41 ребёнок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Первый случай присасывания клеща в 2020 году был зарегистрирован 19 февраля в Псковском районе. Всего с начала эпидемического сезона с укусами клещей обратились 1 900 человек, из них 622 – дети. Это на 21,3 % ниже в сравнении со среднемноголетними недельными данными. А по сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество обратившихся снизилось на 36,4 %.

В 2020 году против клещевого вирусного энцефалита привито 1 972 человека, в том числе 111 детей. Серопрофилактика проведена трём детям до 17 лет.

Акарицидные обработки в регионе были проведены на площади 102,2 гектара (за неделю – 1,2 гектара). План проведения акарицидных обработок рассчитан на 600 гектаров, он выполнен на 17 %.

С начала сезона исследовано 1 349 клещей, снятых с пострадавших (за неделю – 95). Из них выявлено положительных на клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) – 18, на иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ) – 107, на моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ) – 24, на гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ) – 1.

С начала сезона поражённость клещами, снятыми с людей, и клещевыми инфекциями составила: КВЭ – 1,3 %, ИКБ – 23,5 %, МЭЧ – 5,3 %, ГАЧ – 0,2 %.

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