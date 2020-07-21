Международные полёты разрешат из шести городов России

07:10, 21 июля 2020, ПАИ

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полёты будут осуществляться лишь из шести городов России, пишет газета «Известия».

Речь идёт о Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. Воздушные гавани выбирали по географическому принципу – в каждом макрорегионе выбрали один крупный аэропорт.

«Сегодня все международные аэропорты готовы обслуживать международные рейсы. Но Роспотребнадзор считает правильным ограничить их число, чтобы минимизировать риски распространения в России коронавирусной инфекции», — рассказали в крупной российской воздушной гавани.

Второй этап возобновления международного авиасообщения будет посвящён отслеживанию эпидемиологической ситуации. Каждые две недели в правительство будут направлять перечень стран, полёты в которые будут возможны из любого международного аэропорта страны.