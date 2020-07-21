В Ледовом дворце в Пскове возобновил работу детский шахматный спортклуб

08:25, 21 июля 2020, ПАИ

Занятия шахматами для детей возобновили в Ледовом дворце в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Накануне, 20 июля, отмечался Международный день шахмат. В этот день свои двери вновь открыл спортклуб федерации шахмат в Ледовом дворце для занятий с детьми.

Посещение спортклуба возможно только при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. Ледовый дворец был оборудован средствами индивидуальной защиты, а также рециркулятором.