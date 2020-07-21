В Пскове у водителя автомобиля «Опель» за рулём остановилось сердце
У водителя автомобиля «Опель Астра» за рулем случилась остановка сердца, сообщил Псковскому агентству информации очевидец происшествия.
ДТП произошло 21 июля около 9:20 утра на улице Яна Фабрициуса.
Водитель «Опеля» во время движения потерял сознание, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с машинами Kia и Nissan.
Мужчина скончался до прибытия оперативных служб и бригады скорой медицинской помощи. Водители Kia и Nissan в ДТП не пострадали.
Обстоятельства произошедшего выясняются.