В Пскове у водителя автомобиля «Опель» за рулём остановилось сердце

11:44, 21 июля 2020, ПАИ

У водителя автомобиля «Опель Астра» за рулем случилась остановка сердца, сообщил Псковскому агентству информации очевидец происшествия.

ДТП произошло 21 июля около 9:20 утра на улице Яна Фабрициуса.

Водитель «Опеля» во время движения потерял сознание, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с машинами Kia и Nissan.

Мужчина скончался до прибытия оперативных служб и бригады скорой медицинской помощи. Водители Kia и Nissan в ДТП не пострадали.

Обстоятельства произошедшего выясняются.