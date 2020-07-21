0
12:10
Стали известны подробности ДТП в Пскове с пострадавшим 13-летним мальчиком
11:58
В деревне Пырсте Печорского района потушили лесной пожар
11:44
В Пскове у водителя автомобиля «Опель» за рулём остановилось сердце
08:44
В Пустошкинском районе сгорела иномарка Chery Tiggo
23:35
Ребёнка сбили на перекрестке улиц Кузбасской дивизии и Юбилейной в Пскове
19:54
Двое детей и женщина пострадали в результате ДТП в Пскове
19:14
Более миллиона рублей похитили жители Санкт-Петербурга из квартиры 70-летнего великолучанина
Еще новости
Происшествия

В Пскове у водителя автомобиля «Опель» за рулём остановилось сердце

У водителя автомобиля «Опель Астра» за рулем случилась остановка сердца, сообщил Псковскому агентству информации очевидец происшествия. 

ДТП произошло 21 июля около 9:20 утра на улице Яна Фабрициуса.

Водитель «Опеля» во время движения потерял сознание, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с машинами Kia и Nissan.

Мужчина скончался до прибытия оперативных служб и бригады скорой медицинской помощи. Водители Kia и Nissan в ДТП не пострадали.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Стали известны подробности ДТП в Пскове с пострадавшим 13-летним мальчиком
21 июля 2020
Стали известны подробности ДТП в Пскове с пострадавшим 13-летним мальчиком
В деревне Пырсте Печорского района потушили лесной пожар
21 июля 2020
В деревне Пырсте Печорского района потушили лесной пожар
В Пскове у водителя автомобиля «Опель» за рулём остановилось сердце
21 июля 2020
В Пскове у водителя автомобиля «Опель» за рулём остановилось сердце
В Пустошкинском районе сгорела иномарка Chery Tiggo
21 июля 2020
В Пустошкинском районе сгорела иномарка Chery Tiggo
Ребёнка сбили на перекрестке улиц Кузбасской дивизии и Юбилейной в Пскове
20 июля 2020
Ребёнка сбили на перекрестке улиц Кузбасской дивизии и Юбилейной в Пскове
Двое детей и женщина пострадали в результате ДТП в Пскове
20 июля 2020
Двое детей и женщина пострадали в результате ДТП в Пскове
Более миллиона рублей похитили жители Санкт-Петербурга из квартиры 70-летнего великолучанина
20 июля 2020
Более миллиона рублей похитили жители Санкт-Петербурга из квартиры 70-летнего великолучанина
Водитель мопеда погиб в ДТП в Куньинском районе
20 июля 2020
Водитель мопеда погиб в ДТП в Куньинском районе

Идет загрузка...