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Общество

Часть Рижского проспекта в Пскове перекроют в Пскове 23 июля

Часть Рижского проспекта в Пскове перекроют 23 июля. Фото Андрея Степанова.

Для проведения салюта в Пскове перекроют часть Рижского проспекта, сообщил на пресс-конференции заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов 21 июля. 

Движение автотранспорта перекроют на время  подготовки и проведения салюта 23 июля с 22.00 примерно до 00:00. Рижский  проспект  закроют  на участке от Четырех Углов  до площади Ленина.

Также  Александр Коновалов отметил, что салют пройдет в четверг, а не как обычно в субботу, поскольку  23 июля - это единственный день, в который будет  праздноваться День города. Салют запустят вечером 23 июля в 22:30 на набережной у  кампуса ПсковГУ.  Псковичи смогут наблюдать за ним  с моста и противоположного берега реки Великой. Фейерверк продлится 10 минут.  

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