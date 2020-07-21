Часть Рижского проспекта в Пскове перекроют в Пскове 23 июля

11:38, 21 июля 2020, ПАИ

Для проведения салюта в Пскове перекроют часть Рижского проспекта, сообщил на пресс-конференции заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов 21 июля.

Движение автотранспорта перекроют на время подготовки и проведения салюта 23 июля с 22.00 примерно до 00:00. Рижский проспект закроют на участке от Четырех Углов до площади Ленина.

Также Александр Коновалов отметил, что салют пройдет в четверг, а не как обычно в субботу, поскольку 23 июля - это единственный день, в который будет праздноваться День города. Салют запустят вечером 23 июля в 22:30 на набережной у кампуса ПсковГУ. Псковичи смогут наблюдать за ним с моста и противоположного берега реки Великой. Фейерверк продлится 10 минут.