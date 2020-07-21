Мужчина до смерти избил палкой знакомого в Невеле

11:57, 21 июля 2020, ПАИ

45-летний мужчина до смерти забил знакомого в Невеле, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Инцидент произошёл 17 июля вечером возле одного из домов в Невеле. Зломышленник поссорился в гостях с потерпевшим и избил его палкой. 52-летний мужчина получил множественные удары по ногам и голове. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека). Подозреваемый заключен под стражу.