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Происшествия

Мужчина до смерти избил палкой знакомого в Невеле

45-летний мужчина до смерти забил знакомого в Невеле, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Инцидент произошёл 17 июля вечером возле одного из домов в Невеле. Зломышленник поссорился в гостях с потерпевшим и избил его палкой. 52-летний мужчина получил множественные удары по ногам и голове. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека). Подозреваемый заключен под стражу.

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