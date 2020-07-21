Стали известны подробности ДТП в Пскове с пострадавшим 13-летним мальчиком

12:10, 21 июля 2020, ПАИ

20 июля в 23.08 у дома №68/1 на улице Юбилейной в Пскове на регулируемом перекрестке столкнулись Hyundai и LADA Vesta Cross, один из автомобилей сбил ребенка.

30-летний водитель Лады Весты совершил столкновение с автомобилей Hyundai, которым управлял 19-летний пскович. После столкновения водитель автомобиля LADA Vesta совершила наезд на пешехода, 13-летнего мальчика, который вместе с мамой стоял на островке безопасности и ждал разрешающего сигнала светофора.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















В Результате ДТП ребенок сильно пострадал. Мальчика госпитализировали в областную детскую больницу с множественными травмами.

Водитель автомобиля Hyundai получил ушибы и ссадины.

На месте дорожной аварии работали следователь по расследованию ДТП, сотрудники полиции, бригада скорой медицинской помощи. По данному факту ведется проверка.