Александр Седунов: ЕГЭ проходит в штатном режиме

12:13, 21 июля 2020, ПАИ

Единый государственный экзамен в Псковской области проходит в штатном режиме. Об этом сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в ходе пресс-конференции 21 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Седунов отметил, что школы и дети хорошо подготовились, пока нарушений порядка не было. «Главное, чтобы выполнили все требования и предписания», – добавил он. По его словам, соблюдается термометрия при входе в школы, у организаторов имеются маски и санитайзеры.

Председатель комитета рассказал, что сейчас в аудиториях находятся от семи до десяти человек в связи с ограничениями, а в прошлые годы – не более 15 человек.

Александр Седунов добавил, что были задействованы дополнительные аудитории для ЕГЭ, сбоев видеонаблюдения не было.