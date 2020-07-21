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Общество

Александр Седунов: Проверочные работы покажут, что было хуже изучено в ходе дистанционного обучения

Всероссийские проверочные работы покажут, что было хуже изучено в ходе дистанционного обучения. Об этом сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов на пресс-конференции 21 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Сможем понять, проанализировать, что было хуже изучено, а где качество было выше», – пояснил он.

По мнению Александра Седунова, дистанционное обучение не могло повлиять на ЕГЭ. «К экзамену готовятся и в 10 классе, готовятся на протяжении двух лет, – отметил он. – Готовятся в школах, на курсах, онлайн или с репетитором».

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