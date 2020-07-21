Заготовка кормов идёт в сельхозорганизациях Великолукского района

12:56, 21 июля 2020, ПАИ

В сельскохозяйственных организациях Великолукского района идёт заготовка кормов, пишет газета «Наш путь».

Всего в этом году в районе планируется заготовить 13 755 тонн сенажа, 2 300 тонн сена и 24 630 тонн силосной массы. Укосная площадь составляет 3 230 гектаров.

ООО «АгроНова» - одно из первых в области предприятий, которое начало заготавливать корма. На 17 июля предприятие заготовило 2 684 тонн сенажа (89 % от плана) и 166 тонн сена (83 % от плана). Кормовых единиц на одну условную голову скота заготовлено 23,3 центнера (90 % от плана).

Великолукский район входит в пятёрку лидеров по темпам заготовки кормов в Псковской области.