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Общество

Александр Котов награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно указу, Александр Котов награждается за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Александр Котов родился в Стругах Красных в 1961 году. После окончания Ленинградского сельскохозяйственного института вернулся в родной поселок, где поступил на должность главного инженера в колхоз «Революция».

В 1991 году был назначен заместителем председателя Стругокрасненского райисполкома, затем заместителем главы администрации. В 1995 году Александр Котов стал главой администрации Стругокрасненского района.

В 2003 году Александра Котова назначили заместителем губернатора по вопросам местного самоуправления. В том же году он окончил Академию государственной службы. С 2010 года на посту вице-губернатора курировал вопросы ЖКХ, строительства, дорожного хозяйства и тарифов.

В 2011 году избран депутатом областного Собрания, а затем председателем регионального парламента. С марта 2011 по ноябрь 2019 года спикер Собрания четырежды избирался на должность секретаря реготделения партии «Единая Россия».

Александр Котов награждён почётными грамотами администрации, губернатора, Собрания депутатов и Совета Федерации, а также благодарностью председателя Совета Федерации. За заслуги в развитии парламентаризма удостоен почётного знака Совета Федерации.

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