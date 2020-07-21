Александр Котов награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

14:10, 21 июля 2020, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно указу, Александр Котов награждается за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Александр Котов родился в Стругах Красных в 1961 году. После окончания Ленинградского сельскохозяйственного института вернулся в родной поселок, где поступил на должность главного инженера в колхоз «Революция».

В 1991 году был назначен заместителем председателя Стругокрасненского райисполкома, затем заместителем главы администрации. В 1995 году Александр Котов стал главой администрации Стругокрасненского района.

В 2003 году Александра Котова назначили заместителем губернатора по вопросам местного самоуправления. В том же году он окончил Академию государственной службы. С 2010 года на посту вице-губернатора курировал вопросы ЖКХ, строительства, дорожного хозяйства и тарифов.

В 2011 году избран депутатом областного Собрания, а затем председателем регионального парламента. С марта 2011 по ноябрь 2019 года спикер Собрания четырежды избирался на должность секретаря реготделения партии «Единая Россия».

Александр Котов награждён почётными грамотами администрации, губернатора, Собрания депутатов и Совета Федерации, а также благодарностью председателя Совета Федерации. За заслуги в развитии парламентаризма удостоен почётного знака Совета Федерации.