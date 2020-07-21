Условный срок получил опочанин за кражу из чужого сарая

14:45, 21 июля 2020, ПАИ

Два с половиной года лишения свободы условно назначил суд жителю Опочки за кражу из чужого сарая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Опочецкого района.

Установлено, что вечером 3 февраля 2020 года мужчина подошёл к сараю в деревне Лотовицы, оторвал руками две деревянные доски, которыми была забита входная дверь, и незаконно проник внутрь.

Из сарая он похитил тракторный редуктор, металлическую цепь, три диска колёс мотоцикла, рычаг подъёма полотна косилки и буксировочный металлический трос. Общая сумма украденного составила 3 435 рублей. С похищенным имуществом мужчина скрылся с места преступления и распорядился им по своему усмотрению.