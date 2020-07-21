Начался ПАИ-live с директором Центра поддержки экспорта Псковской области Светланой Ярлыковской
Директор Центра поддержки экспорта Псковской области Светлана Ярлыковская расскажет о том, как развиваются внешнеэкономические связи предприятий региона.
Поговорим также об изменениях, которые произошли за последние несколько месяцев в налаживании трансграничных экономических отношений, о расширении географии экспорта из Псковской области, кто и что поставляет из региона в Венесуэлу, и кого повезут на болота.