За наезд на пешехода осуждена жительница Опочки

15:34, 21 июля 2020, ПАИ

К двум годам ограничения свободы приговорили жительницу Опочки за ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью подростку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Опочецкого района.

Вечером 20 октября 2019 года женщина-водитель ехала за рулём автомобиля Cherry по улице Коммунальной в Опочке. Приблизившись к пешеходному переходу, она выехала на регулируемый перекресток на красный сигнал светофора и допустила наезд на пешехода, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход-подросток получил повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, перелома височной кости, гематомы теменно-затылочной области, кровоподтеков конечностей.