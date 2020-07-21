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Общество

За наезд на пешехода осуждена жительница Опочки

К двум годам ограничения свободы приговорили жительницу Опочки за ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью подростку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Опочецкого района.

Вечером 20 октября 2019 года женщина-водитель ехала за рулём автомобиля Cherry по улице Коммунальной в Опочке. Приблизившись к пешеходному переходу, она выехала на регулируемый перекресток на красный сигнал светофора и допустила наезд на пешехода, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора.         

В результате ДТП пешеход-подросток получил повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, перелома височной кости, гематомы теменно-затылочной области, кровоподтеков конечностей. 

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