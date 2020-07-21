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Общество

24 июля псковские семьи смогут получить вещи для детей до 3 лет

Фото: Детский фонд.

В пятницу, 24 июля, Детский фонд в Пскове будет выдавать вещи нуждающимся семьям. Об этом сообщается в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

24 июля с 10:00 до 15:00 псковские семьи смогут получить вещи для детей от 0 до 3 лет. Кроме одежды, обуви и игрушек родители получат небольшие гигиенические наборы.

Получить вещи в Детском фонде смогут малообеспеченные семьи и семьи, воспитывающие ребёнка-инвалида. Необходимо обязательно записаться через личные сообщения в группе Детского фонда (vk.com/pskov_childfond) и прийти со справкой, подтверждающей нуждаемость семьи.

Акция пройдёт в офисе фонда по адресу: улица Яна Фабрициуса, 2а (здание городской налоговой службы), 1-й этаж, правое крыло.

Мероприятие проходит в рамках проекта «Щедрый склад».

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