Развитие движения ТОС обсудили в правительстве Псковской области

20:22, 14 октября 2026, ПАИ

В Псковской области обсудили развитие движения территориальных общественных самоуправлений. Заседание совета ТОС в правительстве региона стало площадкой для подведения промежуточных итогов масштабного цикла реализации местных инициатив. В этом году объём поддержки проектов достиг рекордных 400 миллионов рублей, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Из этой суммы 250 миллионов рублей направили на региональный конкурс ТОС, 50 миллионов предусмотрели на инициативные проекты и свыше 100 миллионов выделили муниципалитеты на софинансирование конкурсов.

Губернатор напомнил, что весной вместе с Александром Котовым он обещал поддержать не менее 70 % заявок и слово сдержал: победителями стали 689 проектов из 983.

«Благодарю активистов за вовлечённость и активное участие в прошедших выборах. Вы ещё раз доказали, что ТОС в каждом районе – это надёжная команда, объединяющая неравнодушных людей», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона также призвал активистов выстраивать постоянную обратную связь с региональными и федеральными депутатами: направлять обращения и держать парламентариев в курсе событий на местах. По словам губернатора, именно такой формат взаимодействия – залог оперативного решения любых вопросов.

Ранее сообщалось, что спикер Заксобрания Псковской области Борис Елкин оценил успехи движения ТОС.