Лекцию о правовых аспектах межэтнического взаимодействия провели для псковских студентов

20:55, 14 октября 2026, ПАИ

Сотрудники Управления Минюста России по Псковской области в рамках реализации корпоративного проекта «Соседи: культурный код этносов Псковской области» провели для студентов Псковского кооперативного колледжа лекцию о правовых аспектах межэтнического взаимодействия. Мероприятие прошло в Псковской историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Тема лекции – «Обзор правовых аспектов межэтнического взаимодействия в России».

«Президентом России Владимиром Путиным 2026 год объявлен Годом единства народов России. Россия – уникальная страна, которая объединяет большое количество народов, языков и культур, и объявленный Год единства народов России призван укрепить национальное единство, мир и согласие между народами Российской Федерации», – отметили в ведомстве.

Заместитель начальника управления Сергей Романенков в своём приветственном слове подчеркнул важность законодательного регулирования межэтнического взаимодействия, поддержку уникальных традиций и языка каждого народа нашей многонациональной страны.

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