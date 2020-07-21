Мотоклуб «Позитивная механика» и сотрудники ДПС провели совместный рейд

19:56, 21 июля 2020, ПАИ

Псковский мотоклуб «Позитивная механика» и сотрудники Госавтоинспекции провели совместный профилактический рейд, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мероприятие, направленное на предупреждение аварийных ситуаций с мототранспортом, прошло на территории Пскова, Псковского, Островского и Печорского районов.

В рамках рейда сотрудники ДПС проверили шесть водителей мотоциклов, из которых четверо привлечены к административной ответственности за различные нарушения.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают мотоциклистов избегать беспорядочных перестроений и соблюдать скоростной режим. «Помните, что управление мотоциклом без шлема запрещено – это единственный способ уменьшить вероятность получения серьёзных травм и избежать тяжких последствий ДТП. Берегите себя!» – добавили в ведомстве.