0
20:27
22 экипажа приняли участие в учебно-тренировочных сборах «900 озер»
20:12
Сколько может стоить вывоз мусора в Псковской области с 1 августа
19:36
Псковская область остаётся в «зелёной зоне» по коэффициенту распространения коронавируса
19:24
«В красную зону без коронавируса»: Невельчанин пожаловался на великолукский COVID-центр
19:21
Выставка художницы Ирины Гладун откроется в Пскове 22 июля
18:42
У памятного знака на месте бывшей деревни Коковкино провели субботник
18:08
«Это просто рай на земле!»: псковичи открывают для себя Талабские острова
Еще новости
Общество

Мотоклуб «Позитивная механика» и сотрудники ДПС провели совместный рейд

Псковский мотоклуб «Позитивная механика» и сотрудники Госавтоинспекции провели совместный профилактический рейд, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мероприятие, направленное на предупреждение аварийных ситуаций с мототранспортом, прошло на территории Пскова, Псковского, Островского и Печорского районов.

В рамках рейда сотрудники ДПС проверили шесть водителей мотоциклов, из которых четверо привлечены к административной ответственности за различные нарушения.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают мотоциклистов избегать беспорядочных перестроений и соблюдать скоростной режим. «Помните, что управление мотоциклом без шлема запрещено – это единственный способ уменьшить вероятность получения серьёзных травм и избежать тяжких последствий ДТП. Берегите себя!» – добавили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

22 экипажа приняли участие в учебно-тренировочных сборах «900 озер»
21 июля 2020
22 экипажа приняли участие в учебно-тренировочных сборах «900 озер»
Сколько может стоить вывоз мусора в Псковской области с 1 августа
21 июля 2020
Сколько может стоить вывоз мусора в Псковской области с 1 августа 1
Псковская область остаётся в «зелёной зоне» по коэффициенту распространения коронавируса
21 июля 2020
Псковская область остаётся в «зелёной зоне» по коэффициенту распространения коронавируса
«В красную зону без коронавируса»: Невельчанин пожаловался на великолукский COVID-центр
21 июля 2020
«В красную зону без коронавируса»: Невельчанин пожаловался на великолукский COVID-центр
Выставка художницы Ирины Гладун откроется в Пскове 22 июля
21 июля 2020
Выставка художницы Ирины Гладун откроется в Пскове 22 июля
У памятного знака на месте бывшей деревни Коковкино провели субботник
21 июля 2020
У памятного знака на месте бывшей деревни Коковкино провели субботник
«Это просто рай на земле!»: псковичи открывают для себя Талабские острова
21 июля 2020
«Это просто рай на земле!»: псковичи открывают для себя Талабские острова
Фотовыставка «Ежедневная вечность. Псковские храмы в ЮНЕСКО» открылась в Пскове
21 июля 2020
Фотовыставка «Ежедневная вечность. Псковские храмы в ЮНЕСКО» открылась в Пскове

Идет загрузка...