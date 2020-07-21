Мотоклуб «Позитивная механика» и сотрудники ДПС провели совместный рейд
Псковский мотоклуб «Позитивная механика» и сотрудники Госавтоинспекции провели совместный профилактический рейд, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Мероприятие, направленное на предупреждение аварийных ситуаций с мототранспортом, прошло на территории Пскова, Псковского, Островского и Печорского районов.
В рамках рейда сотрудники ДПС проверили шесть водителей мотоциклов, из которых четверо привлечены к административной ответственности за различные нарушения.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают мотоциклистов избегать беспорядочных перестроений и соблюдать скоростной режим. «Помните, что управление мотоциклом без шлема запрещено – это единственный способ уменьшить вероятность получения серьёзных травм и избежать тяжких последствий ДТП. Берегите себя!» – добавили в ведомстве.