Гранату обезвредили в Островском районе
В Псковской области за последние сутки спасатели обезвредили один взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Так, 21 июля группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова выехала в деревню Грызавино-2 Островского района. Здесь спасатели обезвредили ручную противопехотную оборонительную гранату Ф-1.
Ранее псковские спасатели в деревне Патреши Пыталовского района обезвредили артиллерийский снаряд калибра 88 миллиметров.