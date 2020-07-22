Гранату обезвредили в Островском районе

09:11, 22 июля 2020, ПАИ

В Псковской области за последние сутки спасатели обезвредили один взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, 21 июля группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова выехала в деревню Грызавино-2 Островского района. Здесь спасатели обезвредили ручную противопехотную оборонительную гранату Ф-1.

Ранее псковские спасатели в деревне Патреши Пыталовского района обезвредили артиллерийский снаряд калибра 88 миллиметров.