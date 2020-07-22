Псковская средняя школа №9 выиграла федеральный грант по проекту «Сберкампус»

10:07, 22 июля 2020, ПАИ

Средняя общеобразовательная школа № 9 имени А. С. Пушкина города Пскова выиграла федеральный грант по проекту «Сберкампус», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

С 17 по 21 августа двери «Сберкампуса» будут открыты для 100 участников образовательного интенсива в возрасте 12-17 лет, которые стремятся изучать цифровые, инженерные IT и нанотехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности.

Цель проекта – организация получения дополнительного образования лицами, не достигшими совершеннолетия и обучающимися по программам основного и среднего общего образования во время летнего каникулярного периода. Учащиеся школы примут участие в образовательных интенсивах с использованием цифровой платформы персонализированного обучения.

«Сберкампус» – это пространство образовательных интенсивов в формате буткемпа, которые подразумевают смешение в процессе обучения онлайн- и офлайн-форматов, именно поэтому всех участников ждёт не только работа на школьной цифровой платформе, но и проектная деятельность, участие в общекультурных мероприятиях, дискуссионные площадки и обмен опытом с наставниками и юными коллегами.

Каждый участник интенсива самостоятельно выбирает направление деятельности и кейс, над решением которого будет работать на протяжении этих 5 дней.

В управлении образования администрации Пскова рассказали, что учителям необходимо держать «руку на пульсе», быть в курсе всех новых методик, приемов и знаний, постоянно повышать свой профессионализм и личные качества. Поэтому педагоги школы с 15 июля принимают участие в работе обучающих вебинаров проекта «Сберкампус». Цель вебинаров - повышение квалификации в области самообразования и цифровизации.

На сегодняшний день педагоги этой школы посетили 5 вебинаров для руководителей образовательных площадок, конфигураторов, наставников, организаторов (или вожатых) проекта.