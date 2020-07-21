Михаил Мишустин выступает в Госдуме с первым отчётом о работе правительства

10:19, 22 июля 2020, ПАИ

22 июля председатель правительства Михаил Мишустин выступает со своим первым отчётом о работе кабинета министров, сообщает РИА Новости.

Премьер-министр приехал в здание Госдумы на Охотном ряду в Москве за 10 минут до начала пленарного заседания. Оно началось в 10:00.

Михаил Мишустин в первых словах своего первого отчёта перед Госдумой вспомнил добрым словом своего предшественника Дмитрия Медведева. «Хочу поблагодарить предыдущий состав правительства, который в соответствии с задачами, поставленными президентом, создал солидный резерв. Именно это обеспечило стране макроэкономическую и бюджетную стабильность», – отметил премьер-министр.

Михаил Мишустин был назначен председателем правительства России 16 января 2020 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.