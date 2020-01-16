Михаил Мишустин назначен председателем правительства России
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства России. Соответствующий документ опубликован 16 января на официальном сайте Кремля.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, отмечается в документе.
Ранее Госдума России поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра. «За» проголосовали 383 депутата, против не высказался никто, воздержался 41 депутат.
Михаил Мишустин поблагодарил парламентариев за поддержку и пообещал в апреле представить отчет о курсе, взятом новым правительством.