Ольга Милонаец: Российское антимонопольное законодательство соответствует европейскому
Российское антимонопольное законодательство соответствует европейскому. Об этом заявила руководитель УФАС России по Псковской области Ольгой Милонаец во время пресс-завтрака 22 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
По словам Ольги Милонаец, российское антимонопольное законодательство прогрессивно оценивается в Европе. «Оно чётко выверено, с чёткими понятиями и правилами. Оно соответствует Европе. Отличается по структуре, а посыл – один», – сказала она.
Антимонопольное законодательство – совокупность нормативных актов, направленных на ограничение свободы предпринимательской деятельности и свободы договора экономически влиятельных компаний.