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Политика

Названа главная цель Правительства России

Председатель Правительства России Михаил Мишустин во время выступления с отчётом перед Госдумой об итогах работы кабинета министров назвал главной целью правительства повышение качества жизни каждого человека в стране, сообщает ТАСС.

Премьер-министр напомнил, что после того, как президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию и определил ключевые задачи и ориентиры на ближайшую перспективу, была сформулирована главная цель правительства.

«Это повышение качества жизни каждого человека в стране за счёт роста экономики и развития социальной сферы, а значит – достижения национальных целей, которые поставил президент», – заявил Михаил Мишустин.

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