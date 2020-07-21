Названа главная цель Правительства России

11:08, 22 июля 2020, ПАИ

Председатель Правительства России Михаил Мишустин во время выступления с отчётом перед Госдумой об итогах работы кабинета министров назвал главной целью правительства повышение качества жизни каждого человека в стране, сообщает ТАСС.

Премьер-министр напомнил, что после того, как президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию и определил ключевые задачи и ориентиры на ближайшую перспективу, была сформулирована главная цель правительства.

«Это повышение качества жизни каждого человека в стране за счёт роста экономики и развития социальной сферы, а значит – достижения национальных целей, которые поставил президент», – заявил Михаил Мишустин.