Жалоба на торги по покупке медстанций для скорой помощи была признана необоснованной

11:27, 22 июля 2020, ПАИ

Жалоба на торги по покупке медстанций для скорой помощи была признана необоснованной, сообщила руководитель УФАС России по Псковской области Ольга Милонаец на пресс-завтраке, который проходит 22 июля. Жалобщик указывал, что документация для торгов была составлена так, что подходила только техника Lenovo.

Как рассказала Ольга Милонаец, в антимонопольную службу поступило три жалобы на этот аукцион. Специалисты изучили задание и выявили, что действительно подпадает только техника «Леново».

«Но на сегодня законодатель говорит, что рынок в этой отрасли не закрытый. Есть масса дистрибьютеров, магазинов и предпринимателей, которые торгуют этим товаром. Поэтому суды не считают это нарушением, - пояснила Милонаец и отметила, что здесь встает другой вопрос: может ли иностранная компания поставлять такой товар в условиях санкций.

«Решили провести доп. проверку: возможно ли были вообще закупать иностранную технику для таких нужд в силу последних событий. Вот этот вопрос мы продолжаем изучать, - рассказала руководитель регионального УФАС и отметила, что в целом жалоба на поставку техники была признана необоснованной.