Жалоба на торги по покупке медстанций для скорой помощи была признана необоснованной
Жалоба на торги по покупке медстанций для скорой помощи была признана необоснованной, сообщила руководитель УФАС России по Псковской области Ольга Милонаец на пресс-завтраке, который проходит 22 июля. Жалобщик указывал, что документация для торгов была составлена так, что подходила только техника Lenovo.
Как рассказала Ольга Милонаец, в антимонопольную службу поступило три жалобы на этот аукцион. Специалисты изучили задание и выявили, что действительно подпадает только техника «Леново».
«Но на сегодня законодатель говорит, что рынок в этой отрасли не закрытый. Есть масса дистрибьютеров, магазинов и предпринимателей, которые торгуют этим товаром. Поэтому суды не считают это нарушением, - пояснила Милонаец и отметила, что здесь встает другой вопрос: может ли иностранная компания поставлять такой товар в условиях санкций.
«Решили провести доп. проверку: возможно ли были вообще закупать иностранную технику для таких нужд в силу последних событий. Вот этот вопрос мы продолжаем изучать, - рассказала руководитель регионального УФАС и отметила, что в целом жалоба на поставку техники была признана необоснованной.