Ольга Милонаец посоветовала «Псковпассажиравтотрансу» перейти в форму ГЧП

11:43, 22 июля 2020, ПАИ

Руководитель УФАС России по Псковской области Ольга Милонаец выразила свое мнение по поводу положения дел государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс». «О ликвидации предприятия никто ни в коем случае не говорит, но стоит вопрос о том, что нужно что-либо менять в управлении, привлекать частный бизнес, возможно, через форму ГЧП [государственно-частное партнерство. – ПАИ], где сохраняется государственное предприятие, но заводится частник», - высказалась на пресс-завтраке 22 июля Ольга Милонаец, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Руководитель псковского УФАС отметила, что не знакома с внутренним аудитом компании, поэтому не может судить о причине, которая привела предприятие в упадок. «Возможно, неэффективное управление, ненахождение в конкурентной борьбе: не было у предприятия необходимости предпринимать какие-то истории», - прокомментировала Ольга Милонаец.

Она отметила, что в других регионах есть успешные примеры работы в форме ГЧП в области перевозок. «Возможно, что и мы к этой форме придем», - сказала Ольга Милонаец, добавив, что пока что попытки такого партнерства государства и бизнеса в Псковской области не были воплощены в жизнь.

«В 2008-2012 годах они получили новые автобусы, определенные контракты без торгов, забрали маршруты. И кажется – такой карт-бланш. Дай такие преференции частной компании, она бы превратилась в монстра. А мы с ГП [государственное предприятие. – ПАИ] опять оказались у разбитого корыта. Что-то не так в нашем королевстве», - подытожила руководитель псковского УФАС и выразила надежду, что изменения в сфере управления позволят стабилизировать ситуацию на предприятии.