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Общество

Псковская областная федерация поздравляет с Международным днём бокса

Сегодня, 22 июля, в 12:00 на официальной странице Федерации бокса России стартует в формате видеопереклички всех региональных отделений видеомарафон, приуроченный к Международному дню бокса.

Для участия в нем псковская областная федерация подготовила три видеоприветствия. К поклонникам бокса во всем мире обратится с поздравлением президент федерации Игорь Сиротин, боксер, мастер спорта из Пскова Глеб Голик проведет показательный поединок против профессионала из Серпухова Дмитрия Чудинова, а про легенду псковского ринга Андрея Богданова покажут видеозарисовку.

Исполнительный директор Псковской областной федерации бокса отметил, что пока ограничения еще до конца не сняты и праздник для боксеров проходит, что называется, со слезами на глазах - все ждут возобновления соревнований.

«Но мы их не ждем сложа руки, а работаем каждый день, что и постарались отразить в наших видеоприветствиях, - отметил Голик. - Поздравляю всех с праздником!»

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