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Общество

Общественники отметили хорошее состояние территории псковского лицея №10

Хорошее состояние территории псковского лицея №10 отметили общественники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В Пскове в рамках акции «Безопасная школа» активисты партийного проекта «Крепкая семья» провели очередной рейд по мониторингу школьных и прилегающих к ним территорий на предмет их безопасности для нахождения детей. Очередным объектом проверки стал лицей экономики и основ предпринимательства №10.

В выезде принимали участие секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» Оксана Нани, члены партии Василий Григорьев, Ольга Зеленкова, а также директор школы Ольга Федорова.

Общественники отметили хорошее общее состояние школьной территории: тротуар отремонтирован, спилены аварийные деревья, заасфальтирована пришкольная площадка для мероприятий, выкошена трава на территории спортивной площадки, есть ограждение от проезжей части. Также возле школы имеется пешеходный переход и искусственные неровности. Кроме того, активисты отметили, что дети гуляют на закрытой, безопасной территории во время продленки, так как школа огорожена крепким забором.

Директор школы заверила, что до 1 сентября планируется спилить сухие ветки и сучья на деревьях, заявка уже отправлена в управление городского хозяйства. 

Ольга Федорова высказала пожелание оборудовать светофор таймером обратного отсчета и выкосить траву на прилегающей к школе территории у дома № 69в на ул. Юбилейной.

Вопрос по светофору будет вынесен на ближайшее заседание комиссии по безопасности дорожного движения при администрации Пскова. Также в контрольное управление администрации будет направлено обращение по благоустройству прилегающей к школе территории.

«Радует то, что управление образования администрации города Пскова ответственно подходит к подготовке к новому учебному году.  Последние годы очень правильный курс взят: активно ведется замена ограждений территорий образовательных учреждений, реализуется муниципальная программа «500 окон» - есть образовательные учреждения, где уже на 90% проведена замена оконных блоков.  Очень много внимания уделяется безопасности школьников – оборудованы электронные проходные, практически во всех образовательных учреждениях установлены электронные рамки», - отметила региональный координатор партпроекта «Крепкая семья», глава Пскова Елена Полонская.

Также Полонская добавила, что в рамках проведения ремонтных работ проезжей части улицы Юбилейной, в том числе, были отремонтированы пешеходные зоны по маршрутам движения к образовательным учреждениям.

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