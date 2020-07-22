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Общество

Сговор на рынке ритуальных услуг заподозрили в Великих Луках

Ритуальный бизнес Великих Лук заподозрили в сговоре. Фото архив ПАИ.

Сотрудники Псковского УФАС проверили великолукские компании, предоставляющие ритуальные услуги. Антимонопольщики заподозрили картельный сговор организаций. Об этом сообщила руководитель регионального управления ФАС Ольга Милонаец на пресс-завтраке 22 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Ольга Милонаец подчеркнула, что это была проверка без предупреждения после поступления в УФАС соответствующей информации. «Это проверка субъектов, которые работают на рынке ритуальных услуг совместно с учреждениями здравоохранения. Есть определенные к ним вопросы по слиянию «бизнесов», - рассказала руководитель УФАС по Псковской области, добавив, что в том числе учреждения выдают информацию об умерших.

Антимонопольщики после визита в Великие Луки 21 июля изучат документы, которые получили с компьютеров фирм, из переписок. «Вопросы есть и будут, но хватит ли их на дело или это просто халатность отдельных должностных лиц – пока неизвестно», - пояснила Милонаец.

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