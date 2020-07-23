Уютная атмосфера и здоровый азарт: Как работает социальная гостиная для детей войны в Пскове

10:12, 23 июля 2020, ПАИ

Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» провело презентацию своего социального проекта «Социальная гостиная: дневной досуг и помощь пожилым людям – детям войны».

Общественная значимость проекта оказалась действительно велика – представители старшего поколения, высокая доля которых именно в областном центре, могут с пользой и в комфортных условиях провести свой досуг, получить помощь и контролировать состояние своего здоровья.

«Все были воодушевлены!»

Перед началом экскурсии по социальной гостиной председатель псковского отделения Российского Красного Креста, почётный донор России Пётр Василевский рассказал, как пандемия внесла корректировки в реализацию этого проекта.

«На открытые встречи в начале марта пришли 97 человек. Мы рассказывали о своем новом проекте. Все были воодушевлены! И буквально через две недели оказалось, что мы должны закрыться», – отметил он.

По словам Петра Василевского, это сильно повлияло на психологическое состояние не только целевой аудитории – детей войны, но и на организаторов.

«Мы оказались в таком положении, когда не понимали, что делать – все мероприятия в рамках проекта уже были запланированы. Должны были встречаться, проводить благотворительный автопробег к Дню Победы. Естественно, стали по-новому смотреть на наш проект и форматировать наши мероприятия», – отметил он.

В результате, придумали интернет-викторину «Победный календарь». «В ней приняли участие 64 человека. Это хороший показатель. А полностью игру, состоящую из семи этапов, прошли 32 человека», – уточнил Пётр Василевский.

Кроме этого, была создана автобиографическая хроника в рамках 75-летия Победы, в которой участвовали 36 человек. «Это уникальный материал, который хранится на нашем сайте. Хотим издать в печатном формате, поскольку пожилым людям важно получить его», – добавил он.

Также в рамках проекта провели различные конкурсы, собирали кулинарные рецепты от целевой аудитории. И, что самое впечатляющее, сотрудники областного РКК 660 раз доставили гуманитарную помощь детям войны в период пандемии.

Особую роль сыграл телефон общения, который в РКК действует уже три года. «Во время пандемии он помог нам удивительно. Мы запустили три номера, на которых дежурили три оператора ежедневно. Когда подвели итоги, то увидели, что прошло 2 440 часов разговоров с нашей целевой аудиторией! А это 17 полных дней», – добавил Пётр Василевский.

Работа социальной гостиной

Социальная гостиная расположилась в помещениях регионального Российского Красного Креста в доме № 85 на улице Советской в Пскове. Её оборудовали на средства, выигранные в первом конкурсе президентских грантов на развитие гражданского общества.

Итак, что же она из себя представляет? Социальная гостиная включает в себя комнаты отдыха и досуга, медико-социальной помощи, социально-бытовых услуг и модульное кафе Красного Креста.

«Мы постарались отремонтировать все помещения за средства президентского гранта, за счет привлечённых средств. Сегодня дети войны могут проводить своё время в уютной атмосфере и, что самое главное, по-своему интересу», – подчеркнул Пётр Василевский. Каждому посетителю социальной гостиной предлагают индивидуальную программу пребывания, соответствующую его состоянию здоровья и интересам.

Так, в комнатах досуга и отдыха организованы секции. Например, секция «Круг общения друзей» позволяет пожилым людям проводить тематические посиделки и вечеринки, обсуждать различные темы, делиться опытом и воспоминаниями. «Мы довольны! Встречаемся, общаемся. Рассчитываем, что карантин пройдет, и мы встретимся в большом составе!» – рассказала участница проекта Надежда Андреевна.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова





В мини-кафе Красного Креста работает лекторий, в рамках которого очевидцы войны рассказывают воспоминания родственников о Великой Отечественной войне. А секция «Песенная мозаика» позволяет пожилым людям найти себя в творческой самореализации и повысить уровень творческого потенциала.

Председатель областного РКК отметил, что такой проект нужно было создать ещё минимум 60 лет назад. «Работа натолкнула на такие формы, которые ещё никогда не использовали в нашей работе. Швейная мастерская, кафе – это вроде бы и не традиционно для Красного Креста, но это очень востребовано целевой аудиторией. Для нас важно, что мы можем оказать пожилым людям помощь. А помощь им нужна всегда», – подчеркнул Петр Василевский.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова















Кроме этого, дети войны могут воспользоваться услугами по стирке белья и мелкому ремонту одежды в мастерской «Бюро добрых услуг». Также по просьбе пожилых людей им бесплатно шьют многоразовые защитные маски.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



А в рамках секции «Социальный и виртуальный туризм» пожилые люди с помощью видео и фотопрезентаций знакомятся с достопримечательностями городов России и зарубежных стран, а также отгадывают наименования псковских строений, снятых с высоты птичьего полета – снимки были сделаны в рамках проекта газеты «Псковская правда». «Мы постоянно сюда ходим и расширяем свой кругозор. Это очень интересно!» – рассказала одна из участниц проекта.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова





В комнате медико-социальной помощи всем детям войны измеряют температуру и уровень сахара в крови, контролируют давление, проводят ингаляцию и дыхательную гимнастику. А при назначении врача могут сделать инъекции – как в процедурном кабинете.

«Есть договоренность с главным врачом Псковской городской поликлиники Галиной Ивановной Невалённой о том, что в определённые дни мы набираем группу, которая полностью проходит обследование: ЭКГ, анализ крови и другие», – рассказал Пётр Василевский. Такие мероприятия запланированы раз в квартал; порядка 100 человек могут пройти за этот период диспансеризацию.

Кроме этого, в рамках секции «Формула здоровья» пожилым людям помогут разобраться в вопросах лекарственной безопасности и нормах лечения при различных заболеваниях.

Здоровый азарт

Одно из самых приятных мест у пожилых людей для досуга – это, как ни странно, «Клуб настольных игр». Настольные игры, которых здесь более 10 наименований, действительно вызывают неподдельный интерес у пенсионеров.

«Стараемся делать два типа правил – упрощённые, которые содержат основную базу, и основные, – рассказал специалист по социальной работе Андрей Иванов. – Пока работаем с базой. Сейчас 120 человек на этом этапе проекта должны получить базовые навыки игры, а всего – порядка 450 человек». Следующий этап будет осенью.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



«Всегда присутствует здоровый азарт. Каждый хочет стать победителем, порой и нарушая правила, что другие игроки, конечно, замечают и тут же сообщают», – отметил Андрей Иванов. Одни из самых популярных игр у пожилых людей «Гонки ёжиков» и «Кто я?».

Но лото пока ни разу не открывали – скучноватая игра. Карточные игры здесь не жалуют, как и игры на деньги.

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Результат, достигнутый Псковским отделением Российского Красного Креста в рамках старта проекта, уже можно назвать успешным. «Мы смогли сделать то, что является важным для детей войны. Они вспоминают о нас, помнят о нас. Но окончательный итог подведем в 2021 году – наш грант длится 18 месяцев», – отметил Пётр Василевский. Планируется 12 000 посещений социальной гостиной пожилыми людьми.

Стать участником социального проекта «Социальная гостиная: дневной досуг и помощь пожилым людям – детям войны» может любой пожилой человек, рождённый до 1945 года. Для этого нужно позвонить администратору проекта по номеру +7 (8112) 72-09-11.

Адрес: Псков, улица Советская, 85.

E-mail: redcross60@mail.ru

Сайт: redcross60.ru

Телефон для общения: 8-963-338-03-50.

*Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.