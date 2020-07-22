МИД назвал стоимость оформления электронной визы в Россию

18:33, 22 июля 2020, ПАИ

Электронная виза в Россию обойдётся иностранным гражданам приблизительно в 40 долларов. Об этом заявил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин, пишет РИА «Новости».

Также представитель МИД добавил, что список государств, граждане которых смогут оформить электронные визы, определит правительство страны. По его словам, европейские страны в это число входят.

«В настоящее время действуют пилотные проекты. Это Дальневосточный федеральный округ, Калининградская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Пятьдесят три страны охватывают эти пилотные проекты», – рассказал глава департамента.

Ранее Государственная Дума приняла закон, определяющий электронную визу как самостоятельную категорию виз. Электронные визы введут с 1 января 2021 года. Виза будет оформляться как однократная на срок до 60 дней с разрешённым сроком пребывания по ней в России до 16 суток. Оформление такой визы займёт не более четырёх календарных дней.