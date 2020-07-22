0
19:55
Путеводитель по Пскову с Вовочкой и инопланетянами разработали библиотекари
19:35
Бизнес-омбудсмен и прокурор Псковской области заключили соглашение
18:51
В Госдуму внесли законопроект о молодёжной политике
18:16
Псковский музей приглашает детей на интерактивные программы и прогулки
17:50
Половина россиян недовольна своей жизнью
17:10
Первый этап строительства псковского завода «Титан-Полимер» завершат в этом году
17:02
На месте закрытых из-за «коронакризиса» кафе в Пскове могут появиться новые – Михеев
Еще новости
Общество

МИД назвал стоимость оформления электронной визы в Россию

Электронная виза в Россию обойдётся иностранным гражданам приблизительно в 40 долларов. Об этом заявил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин, пишет РИА «Новости».

Также представитель МИД добавил, что список государств, граждане которых смогут оформить электронные визы, определит правительство страны. По его словам, европейские страны в это число входят.

«В настоящее время действуют пилотные проекты. Это Дальневосточный федеральный округ, Калининградская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Пятьдесят три страны охватывают эти пилотные проекты», – рассказал глава департамента.

Ранее Государственная Дума приняла закон, определяющий электронную визу как самостоятельную категорию виз. Электронные визы введут с 1 января 2021 года. Виза будет оформляться как однократная на срок до 60 дней с разрешённым сроком пребывания по ней в России до 16 суток. Оформление такой визы займёт не более четырёх календарных дней.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Путеводитель по Пскову с Вовочкой и инопланетянами разработали библиотекари
22 июля 2020
Путеводитель по Пскову с Вовочкой и инопланетянами разработали библиотекари
Бизнес-омбудсмен и прокурор Псковской области заключили соглашение
22 июля 2020
Бизнес-омбудсмен и прокурор Псковской области заключили соглашение
В Госдуму внесли законопроект о молодёжной политике
22 июля 2020
В Госдуму внесли законопроект о молодёжной политике
Псковский музей приглашает детей на интерактивные программы и прогулки
22 июля 2020
Псковский музей приглашает детей на интерактивные программы и прогулки
Половина россиян недовольна своей жизнью
22 июля 2020
Половина россиян недовольна своей жизнью
Первый этап строительства псковского завода «Титан-Полимер» завершат в этом году
22 июля 2020
Первый этап строительства псковского завода «Титан-Полимер» завершат в этом году
На месте закрытых из-за «коронакризиса» кафе в Пскове могут появиться новые – Михеев
22 июля 2020
На месте закрытых из-за «коронакризиса» кафе в Пскове могут появиться новые – Михеев
Обороты псковского общепита снизятся на 10-12% – Андрей Михеев
22 июля 2020
Обороты псковского общепита снизятся на 10-12% – Андрей Михеев

Идет загрузка...