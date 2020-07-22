В Пскове разыграли все контракты на ремонт дворовых проездов

19:12, 22 июля 2020, ПАИ

Все муниципальные контракты на ремонт дворовых проездов в Пскове на сумму более 100 миллионов рублей разыграны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В рамках проекта «Городская среда» уже завершено благоустройство дворовых территорий домов № 4 и 20 на улице Рокоссовского, № 17 на Сиреневом бульваре, № 13 на улице Звёздной, № 4 на улице В. Шуйского.

Также работы завершены по адресам: улица Шелгунова (между домами № 9/2 и 15) и улица Юбилейная (вдоль домов № 73, 75, 81а, 83).

Ремонтируются проезды по адресам: Индустриальная, 1, Рижский, 44, Вокзальная, 36, Фабрициуса, 29, от Рокоссовского до дома № 6 на Байкова, Горького, 35.

Полный список проездов, которые отремонтируют в 2020 году, опубликован здесь. Срок окончания работ – 15 октября. Проезд на улице М. Горького, 35 должны были завершить к 17 июля, однако не успели. «К подрядчику будут применены штрафные санкции», – говорится в сообщении.