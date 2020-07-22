0
19:55
Путеводитель по Пскову с Вовочкой и инопланетянами разработали библиотекари
19:35
Бизнес-омбудсмен и прокурор Псковской области заключили соглашение
18:51
В Госдуму внесли законопроект о молодёжной политике
18:16
Псковский музей приглашает детей на интерактивные программы и прогулки
17:50
Половина россиян недовольна своей жизнью
17:10
Первый этап строительства псковского завода «Титан-Полимер» завершат в этом году
17:02
На месте закрытых из-за «коронакризиса» кафе в Пскове могут появиться новые – Михеев
Еще новости
Общество

Псковичей приглашают на службу в ОМОН

В ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области на должности командира отделения оперативного взвода, полицейского (бойца), полицейского (водителя), врача медицинской части требуются сотрудники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Кандидаты должны быть в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 62-05-69, 66-61-12.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Путеводитель по Пскову с Вовочкой и инопланетянами разработали библиотекари
22 июля 2020
Путеводитель по Пскову с Вовочкой и инопланетянами разработали библиотекари
Бизнес-омбудсмен и прокурор Псковской области заключили соглашение
22 июля 2020
Бизнес-омбудсмен и прокурор Псковской области заключили соглашение
В Госдуму внесли законопроект о молодёжной политике
22 июля 2020
В Госдуму внесли законопроект о молодёжной политике
Псковский музей приглашает детей на интерактивные программы и прогулки
22 июля 2020
Псковский музей приглашает детей на интерактивные программы и прогулки
Половина россиян недовольна своей жизнью
22 июля 2020
Половина россиян недовольна своей жизнью
Первый этап строительства псковского завода «Титан-Полимер» завершат в этом году
22 июля 2020
Первый этап строительства псковского завода «Титан-Полимер» завершат в этом году
На месте закрытых из-за «коронакризиса» кафе в Пскове могут появиться новые – Михеев
22 июля 2020
На месте закрытых из-за «коронакризиса» кафе в Пскове могут появиться новые – Михеев
Обороты псковского общепита снизятся на 10-12% – Андрей Михеев
22 июля 2020
Обороты псковского общепита снизятся на 10-12% – Андрей Михеев

Идет загрузка...